Владивосток, , 09:14 — REGNUM

В Хасанском районе Приморья отдыхающие выловили в море акулу, после чего приготовили её на костре и съели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Редкая для этих мест хищница была поймана в районе бухты Витязь, где сельдевые акулы хоть и встречаются не так часто, но всё же изредка посещают эти места. Как рассказали специалисты, сельдевая акула не представляет никакой опасности для человека, а попасть к рыбакам в руки могла только случайно.

Информация о выловленной акуле активно распространяется в соцсетях. Источник не сообщает, какой была акула на вкус.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Багамских островах акулы растерзали 21-летнюю гражданку США, которая с маской и трубкой совершала ныряния в воду. В какой-то момент три хищницы напали на ныряльщицу и искусали её. Девушка скончалась в местном госпитале от потери крови.