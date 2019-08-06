Село Грачевка, Оренбургская область, , 09:05 — REGNUM

В Грачёвском районе Оренбургской области после аварии на электросетях восстановлено электроснабжение всех девяти сел, которые оставались 5 августа без света, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В районе продолжаются работы по ликвидации ущерба, который нанес ураган. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации, режим ЧС не снят. Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия ожидаются и 6 августа, поэтому спецрежим будет действовать как минимум до утра 7 августа.

В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного стихией. Все социальные объекты функционируют в штатном режиме. На здании отделения хирургии райбольницы ветром загнуло листы кровли, на здании деткой поликлиники сорвало кровельные профлисты на общей площади 30 квадратных метров. Больше всего пострадал двухквартирный дом в селе Яроховка. Там ураган полностью снес крышу и разрушил кирпичный фронтон.

Напомним, после ненастья, бушевавшего вечером и ночью 5 августа, режим ЧС введен в Грачевскорм и Асекеевском районе. В Асекеевском районе без света остаются пять сел.