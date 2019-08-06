Якутск, , 09:05 — REGNUM

В Якутии на федеральной автомобильной дороге «Лена» задержан уроженец Ингушетии, перевозивший в своей машине природное золото. Сотрудники управления ФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли в автомобиле задержанного два пакета с металлическим порошком желтого цвета.

По данным пресс-службы УФСБ России по Республике Саха (Якутия), содержимое пакета оказалось шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей. В настоящее время «золотодобытчик» стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Ингушетии не раз оказывались в поле зрения правоохранителей в связи с незаконным оборотом драгоценных металлов. Так, в 2009 году в Хабаровске был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима уроженец Ингушетии Гирихан М., у которого было обнаружено около 5 кг золота, приобретенного у организованной преступной группы, похищавшей промышленное золото на одном из золотодобывающих предприятий.

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