Сидней, Австралия, , 09:18 — REGNUM

46-летний мужчина был арестован после обнаружения тел его пожилых родителей в доме на юге Сиднея, где они совместно проживали. Об этом 6 августа сообщает Australian Associated Press.

Сотрудники полиции сообщили, что тела пожилых людей были обнаружены утром во вторник, 6 августа, после получения сообщения, в котором выражалось «беспокойство о благополучии».

Место совершения преступления в доме на Тудар-Роуд в настоящее время осматривают сотрудники судебно-медицинской экспертизы. Тела были найдены в спальне и гостиной.

«Покойные предположительно являлись родственниками (матерью и отцом) мужчины», — говорится в заявлении полиции штата Новый Южный Уэльс. На их телах были обнаружены следы побоев.

Подозреваемый находится под охраной полиции в больнице, где он проходит курс лечения от травм, не угрожающих жизни.

Детектив-суперинтендант Джейсон Бокс рассказал журналистам, что мужчина уже дал «определенные комментарии» и сделал «признания».