Ачинск, Красноярский край, , 08:57 — REGNUM

Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев города Ачинска, Ачинского и Назаровского районов территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом правительстве.

Уточняется, что губернатор края Александр Усс в связи с чрезвычайным происшествием в Ачинском районе подписал ряд поручений. Согласно постановлению краевого правительства, границами зоны чрезвычайной ситуации определены территория Ачинского района и города Ачинска.

Власти региона подчёркивают, что введение режима ЧС нужно для того, чтобы защитить население. Также это необходимо для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Расширяются и возможности использования средства резервного фонда правительства региона в связи с ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Красноярском крае в результате возгорания склада боеприпасов в Ачинском районе прогремели взрывы. Пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы.

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