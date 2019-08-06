Владивосток, , 08:50 — REGNUM

Органы МВД разыскивают жителя Дальневосточной столицы, который поехал в Амурскую область на велосипеде и пропал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полицию обратилась сестра пропавшего, которая сообщила, что её брат, Андрей Козицов, 4 июля на велосипеде направился из Владивостока в Приамурье и перестал выходить на связь.

Известно, что он является уроженцем села Албазино Амурской области. Пропавший имеет рост 170 см, на вид ему 30−35 лет, худощавого телосложения. При себе имеет черный рюкзак, гражданский паспорт и велосипед. Полиция просит сообщить в ближайшее отделение, если кто-либо обладает информацией о разыскиваемом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в розыске находится девушка 2001 года рождения, которая прибыли в Екатеринбург из Бурятии и должна была приступить к учёбе в техникуме, но на связь с родственниками не вышла, в техникуме не появилась.