Красноярск, 6 августа 2019, 08:46 — REGNUM
В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 6 августа зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 834,2 тыс. га. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, в регионе проводятся работы по активному тушению 61 пожара на землях лесного фонда на площади 37 003 га.
Один пожар на площади 10 га действует на землях обороны и безопасности. 44 пожара зарегистрировано в так называемой зоне контроля. Их общая площадь — 797 219 га.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 5 августа лесные пожары в регионе действовали на площади порядка 815 тыс. га.
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