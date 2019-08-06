Красноярск, , 08:46 — REGNUM

В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 6 августа зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 834,2 тыс. га. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, в регионе проводятся работы по активному тушению 61 пожара на землях лесного фонда на площади 37 003 га.

Лесной пожар. Красноярский край 24.mchs.gov.ru

Один пожар на площади 10 га действует на землях обороны и безопасности. 44 пожара зарегистрировано в так называемой зоне контроля. Их общая площадь — 797 219 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 5 августа лесные пожары в регионе действовали на площади порядка 815 тыс. га.

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