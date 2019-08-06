Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM

В Свердловской области на серовском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. ДТП случилось вечером 5 августа на 176 километре автодороги.

Как сообщает интернет-издание «Все новости», инцидент произошёл на трассе «Екатеринбург — Серов», в том месте, где проходит ремонт автодороги. Как сообщили изданию в ГИБДД, водитель ВАЗ-2110 пошёл на обгон и не справился с управлением, буквально залетев под колёса идущего навстречу грузовика МАЗ. В результате ДТП водитель «десятки» скончался на месте.

Отметим, что водитель МАЗа пытался уйти от столкновения, но безуспешно. В свою очередь, по данным дорожной полиции, водитель ВАЗа не был пристёгнут ремнём безопасности, а ранее его штрафовали за неоднократные нарушения правил дорожного движения.

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