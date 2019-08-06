р-н Алексеевский, , 08:26 — REGNUM

В Асекеевском районе Оренбургской области введен режим ЧС. После урагана в муниципальном образовании обесточенными остаются три села, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, вечером 5 августа из-за сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света оказались девять населенных пунктов в двух районах региона (Грачевском и Асекеевском), повреждены кровли социальных объектов и жилых домов.

В Асекеевском районе из-за ненастья пострадали села Заглядино, Верхнее Заглядино, Баландино и поселок Кисла, где проживают в общей сложности более 1,5 тыс. человек.

Ранее режим ЧС ввели в Грачевском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: Обесточено девять сёл: в Грачёвском районе Оренбуржья введён режим ЧС