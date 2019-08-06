Красноярск, , 08:24 — REGNUM

На складе воинской части в селе Каменка Ачинского района прекратилась детонация пороховых зарядов. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в администрации Ачинска.

Однако, по словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, угроза подрыва отдельных боеприпасов остаётся.

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Как уже сообщало ИА REGNUM 5 августа в результате возгорания хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и взрывов пострадали, по последним данным, 12 человек. Шестеро госпитализированы. В Ачинском районе введён режим ЧС, была объявлена эвакуация.

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