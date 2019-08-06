Куала-Лумпур, , 08:58 — REGNUM

В Малайзии сотрудники полиции задействовали вертолет и собак-ищеек в третий день поисков бесследно пропавшей в южном штате Негери-Сембилан 15-летней жительницы Лондона. Об этом 6 августа сообщает Associated Press.

Члены семьи подростка обнаружили ее исчезновение из номера гостиницы Dusun в воскресенье, 4 августа, и заявили в полицию.

Начальник районного управления полиции Мохамад Нор Марзуки Бесар сообщил журналистам, что местные спасатели прочесывали районы вокруг курорта вплоть до 3 часов ночи, но не нашли ничего, что могло бы прояснить, что случилось с подростком.

Операция, в которой принимают участие более 150 человек, возобновилась во вторник утром, 6 августа.