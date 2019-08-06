Рязань, , 08:19 — REGNUM

В результате аварии при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Рязанской области погибли семь человек Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы УМВД по региону Александра Поташова, микроавтобус Mercedes Vito выполнял частную перевозку людей.

«Это был не рейсовый автобус, информация уточняется», — сообщил он.

Дорожно-транспортное происшествие в Сасовском районе Рязанской области произошло около 05:00 мск 6 августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Арском районе Татарии недалеко от села Старые Турнали произошло столкновение двух легковых машин. В результате аварии один человек погиб и восемь пострадали.

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