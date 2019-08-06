Ачинск, Красноярский край, , 07:53 — REGNUM

МЧС предупредило эвакуированных жителей Ачинска и Ачинского района о том, что на данный момент возвращаться к местам проживания не безопасно.

Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в ГУ МЧС по Красноярскому краю, взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части в настоящее время продолжаются, но их интенсивность уменьшилась.

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Подготовлено 83 и развернуто 30 пунктов временного размещения (ПВР) в трёх городах и двух муниципальных районах. В них находятся 3857 человек. На горячую линию поступило 122 звонка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной в 5 км от деревни Каменка Ачинского района, пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. В районе действует режим ЧС, идёт эвакуация.

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