Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM

В Екатеринбурге пострадавшего от выстрела в голову ребёнка врачи детской городской больницы № 9 готовят к операции. Об этом со ссылкой на горздрав сообщает городской информационный портал «Е1».

Медики пояснили, что состояние мальчика удалось стабилизировать, а накануне были проведены все необходимые обследования. Хирургам предстоит извлечь застрявшую в голове пулю.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло в коллективном саду неподалёку от Нижнего Тагила. Дети играли на «тарзанке» в тот момент, когда одного из них ранили в голову из ружья. Вскоре был задержан подозреваемый — 35-летний местный житель. Предположительно, мужчина стрелял по консервным банкам, и одна из пуль попала в голову ребёнку.

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Возбуждено уголовное дело.

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Мальчик сначала был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу Нижнего Тагила. Затем его перевели в ДГБ № 9 в Екатеринбурге.

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