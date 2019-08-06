Салехард, , 07:58 — REGNUM

На ямале в доме для престарелых погибла 82-летняя женщина. Пожар произошёл в ночь на 6 августа 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

Сигнал о пожаре в пятиэтажном доме по улице Губкина в Салехарде поступил в дежурную часть после часа ночи. Как оказалось, горел социальный, предназначенный для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, дом.

На момент прибытия пожарных был обнаружен очаг в квартире на первом этаже. Все силы спасателей были сосредоточены на спасении людей из жилого дома, так как большинство из них с трудом передвигаются. Огнеборцы вывели по лестничной клетке 30 человек, из них трое детей.

При разведке помещения, где произошло возгорание, в прихожей была обнаружена 82-летняя женщина с признаками отравления угарным газом. Её срочно госпитализировали, но до утра женщина не дожила.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.