Кампала, , 07:50 — REGNUM

Музыкант, близкий к угандийской поп-звезде и оппозиционеру Бобби Вайну, скончался от полученных травм после похищения и пыток, передает ВВС Africa.

Аллинда Майкл, известный под сценическим псевдонимом Зигги Вайн, работал под музыкальным лейблом оппозиционера Бобби Вайна Bobi Wine Firebase Crew.

Он был похищен 21 июля по дороге на студию звукозаписи в столице страны, Кампале. Через неделю он был обнаружен без левого глаза и двух пальцев. Он скончался в больнице вечером в воскресенье, 4 августа.

Полицейские говорят, что начали расследование по факту его смерти, но рассказали, что семья погибшего отказалась от сотрудничества со следствием. И Бобби Вайн, яростный критик президента Уганды Йовери Мусеви, и семья Зигги Вайна считают, что правительство, возможно, причастно к похищению.

Зигги Вайн был активным сторонником Бобби Вайна, настоящее имя которого Роберт Кьягулани, и его движения «Народная власть». Пытки и смерть музыканта потрясли многих — фанаты и журналисты собрались возле больницы Мулаго в понедельник, 5 августа, когда катафалк с его телом покинул морг.

Бобби Вайн, чей судебный процесс по обвинению в государственной измене начнется во вторник, 6 августа, написал в Твиттере о смерти своего друга, сказав, что он скончался от полученных травм после «ужасного похищения и пыток».

«Он присоединился к другим бесчисленным угандийцам. Когда мы оплакивали его, мы решили работать еще усерднее, чтобы положить этому конец», — сказал Вайн.