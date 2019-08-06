р-н Шатровский, , 07:57 — REGNUM

В Курганской области у пенсионера второй раз за год находят наркосодержащие вещества. На селе его в шутку прозвали «наркобароном», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе УМВД России заявляют, что у жителя села Мехонское Шатровского района «в надворных постройках обнаружены более 872 граммов одного из веществ и более килограмма маковой соломки».

Социальный работник пожилого человека сообщила Ura.ru другую версию уголовного дела против пенсионера.

В 2018 году у пожилого человека вырвали мак в огороде. За выращивание наркосодержащей культуры мужчине дали четыре года условно.

«Когда забирали мак, ходили ногами по сушёной конопле. И слова не сказали, что её надо уничтожить», — сообщает соцработник.

Не прошло и года, к пенсионеру приехали за коноплёй — он вырвал её с корнем и бросил на подстилку домашнему скоту. Её, по словам соцработника, и обнаружили правоохранители, записав в наркосодержащие вещества.

«Деда увезли в Шадринск, продержали двое суток в камере, без лекарств, вызывали скорую. Теперь деда в шутку зовут «наркобарон». А ему не до шуток, будет суд», — сетует соцработник.

По словам социального работника, пожилой «наркобарон» живёт в нищете. Женщина предполагает, что полицейские на её подопечном фабрикуют дела для статистики.