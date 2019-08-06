Якутск, , 07:30 — REGNUM

Верховный суд Якутии отменил решение нижестоящего городского суда Якутска, который приговорил бывшего депутата Госсобрания республики Николая Румянцевя к 3,5 годам поселения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вышестоящая инстанция вернула уголовное дело Николая Румянцева в Якутский суд на рассмотрение.

По мнению Верховного суда обвинительный приговор не соответствует вине подсудимого. Решение приято ещё 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, почти два года назад Николай Румянцев на автомобиле сбил троих человек в пригороде Якутска. Один погиб на месте (осталось трое детей), двое получили травмы. Виновный называл причиной аварии отсутствие освещения на дороге и дождь. У следствия другая версия — Румянцев был в состоянии алкогольного опьянения.