Донецк, , 07:28 — REGNUM

Украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки с целью спровоцировать ответные действия защитников Донбасса, заявили в Народной милиции ДНР, сообщил 5 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«5 августа в 19:10 боевики 53-й бригады… открыли неприцельный огонь одновременно с восьми огневых точек из стрелкового оружия по окраинам посёлка шахты 6/7 в Горловке. В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемета было повреждено остекление 30-й школы на Бессарабке», — сказано в сообщении.

В свою очередь, бойцы Народной милиции ответный огонь не открывали и не нарушали перемирия.

Представители Народной милиции ДНР призвали международные организации предпринять меры для прекращения провокаций с украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое боевиков ВСУ подорвались на минах в районе шахты «Бутовка-Донецкая», из которой украинские силовики вывозят оборудование и сдают в металлолом. В результате один боевик погиб, второй получил ранения.

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