Донецк, 6 августа 2019, 07:28 — REGNUM
Украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки с целью спровоцировать ответные действия защитников Донбасса, заявили в Народной милиции ДНР, сообщил 5 августа официальный сайт Донецкой Народной Республики.
В свою очередь, бойцы Народной милиции ответный огонь не открывали и не нарушали перемирия.
Представители Народной милиции ДНР призвали международные организации предпринять меры для прекращения провокаций с украинской стороны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое боевиков ВСУ подорвались на минах в районе шахты «Бутовка-Донецкая», из которой украинские силовики вывозят оборудование и сдают в металлолом. В результате один боевик погиб, второй получил ранения.
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