Багдад, , 07:25 — REGNUM

Вооруженные силы Иракского Курдистана приступили к спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Дияла, об этом 5 августа сообщает Kurdistan.ru.

Целью операции, по заявлению командиров пешмерга, является полное уничтожение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сельских районах Кифри в указанной провинции.

Днем ранее вооруженные силы Ирака приступили к операции «Новая заря», направленной на борьбу с террористами в районе Хавиджи, расположенном также в провинции Дияла.

Напомним, масштабные спецоперации против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вызваны значительной активизацией террористов, произошедшей на прошлой неделе. В частности, тогда бандиты напали на силы пешмерга, убив четырех человек.

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