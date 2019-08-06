Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 августа 2019, 07:02 — REGNUM
На Ямале по сигналу жителя города Ноябрьска устанавливают виновных в разливе нефтепродуктов. Информация об опасном загрязнении появилась в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В пабликах города Ноябрьска местный житель опубликовал фотографии с загрязнённым нефтепродуктами ландшафтом. Пользователи стали гадать, кто виновен в разливе. Подозрения пали на «Сибур» и на «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
На возмущение в сети отреагировали в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.
https://www.instagram.com/p/B0qQdZFIJwR/
На своей странице в Инстаграме чиновники ответили, что в рамках проведения выездных мероприятий департаментом в районе Холмогорского компрессорного цеха филиала АО «СибурТюменьГаз» выявлено загрязнение нефтесодержащими веществами площадью 0,26 га.