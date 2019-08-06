Южно-Сахалинск, , 06:50 — REGNUM

Сотрудник салона сотовой связи в Южно-Сахалинске перевёл на свой счёт почти 9 млн рублей, чтобы делать букмекерские ставки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе следствия было установлено, что менеджер одного из операторов сотовой связи с 13 по 21 июня из компании перевёл на свою банковскую карту 8 млн 765 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в МВД региона.

Задержанный признался в содеянном и объяснил, что деньги ему были нужны для букмекерских ставок в сети. Ему грозит срок заключения до 10 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии сотрудница банка похитила 20 млн рублей для супруга, который делал ставки на спорт.