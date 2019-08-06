Ачинск, Красноярский край, , 06:35 — REGNUM

Рано утром 6 августа в Красноярск прибыл пассажирский поезд из Ачинска. На железнодорожном вокзале Красноярска первую волну эвакуируемых жителей Ачинского района встречали сотрудники МЧС.

Эвакуированные жители Ачинского района прибыли в Красноярск 24.mchs.gov.ru

Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, спасатели информировали прибывших и сопровождали их до автобусов. Со станции «Ачинск» прибыли почти 300 человек. Их разместят в пунктах временного размещения — в общежитиях Красноярского автотранспортного и аграрного техникумов.

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В ведомстве также напомнили, что действует круглосуточный телефон горячей линии — 8(391) 275−16−41.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 5 августа произошло ЧП в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района, расположенном в 10 км от Ачинска. Гремели взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По последним данным краевых властей, 11 человек обратились за медпомощью, пятеро госпитализированы. В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация.

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