Ухань, Китай, , 06:27 — REGNUM

Шесть человек погибли и еще шесть числятся пропавшими без вести в результате мощных ливней и наводнений в провинции Хубэй центральной части Китая, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Дождь в Китае (cc) Paul Gonzalez

Мощный ливень обрушился на район Юньян города Шиянь около 4:00 по местному времени 6 августа, вызвав наводнения в местной деревне. Ливень также размыл дороги и нарушил электроснабжение в некоторых районах города. В настоящее время ведется спасательная операция.

Местное правительство объявило «красный» уровень погодной опасности на 7:30 по местному времени 6 августа, отметив высокий риск наводнений и геологических угроз. Напомним, что ранее в результате внезапного наводнения в провинции Хубэй погибли 13 человек.

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