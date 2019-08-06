Благовещенск, , 06:34 — REGNUM

В Константиновском районе Приамурья экологи обнаружили нетипичную для данных мест пресноводную креветку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Естественный ареал обитания пресноводной креветки приходится на озеро Ханка. Также она обитает в притоках Амура и нескольких реках в Китае. Есть она в нескольких прудах во Владивостоке и в искусственном водоёме Райчихинской ГРЭС. Экологи отмечают, что её появление в озере Осиновое Константиновского района Приамурья могло стать результатом подтопления территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных ливневых дождей значительным подтоплениям подверглись практически все районы Приамурья. В отдельных местах уровень воды превысил показатели 2013 года, когда регион накрыло мощное наводнение.