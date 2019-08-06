Ухань, Китай, , 06:21 — REGNUM

Количество жертв внезапного наводнения в провинции Хубэй центральной части Китая увеличилось до 13 человек, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 18:40 по местному времени 4 августа в ущелье Дуоби в уезде Хэфэн провинции. В настоящее время 61 человека удалось спасти, сообщили спасатели. Личности всех жертв предварительно были установлены.

Напомним, что по данным на вечер по местному времени 5 августа количество жертв достигло 12 человек и один человек числился пропавшим без вести.

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