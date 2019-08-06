Ачинск, Красноярский край, , 06:12 — REGNUM

Администрация города Ачинска (Красноярский край) просит жителей незамедлительно сообщать о подозрительных предметах на телефоны горячих линий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 6 августа.

Приводятся телефоны горячих линий: 6−13−13, 6−13−14, 6−13−28, 6−13−48, 6−13−66, 6−13−59. Телефонный код Ачинска — +7 39 151.

Жителей, обнаруживших какие-либо опасные предметы в черте города, просят к ним не прикасаться. Каких-либо самостоятельных действий проводить не нужно, необходимо звонить по указанным номерам.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском гремели взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. ЧС произошла в воинской части рядом с посёлком Каменка Ачинского района, расположенном в 10 км от Ачинска. По последним данным краевого минздрава, 11 человек обратились за медицинской помощью, пятеро госпитализированы.