Катав-Ивановск, Челябинская область, 6 августа 2019, 06:03 — REGNUM
В Челябинской области жительница Катав-Ивановского района обвиняет медиков в смерти своей новорождённой дочери. Об этом пишут СМИ.
Девочка появилась на свет 1 июля. Она была недоношена. По словам врачей, состояние было критическим. Из больницы Катав-Ивановска её доставили в Златоуст, где она и умерла.
Мать ребёнка считает, что при транспортировке между двумя больницами были нарушены правила перевозки недоношенных детей. Она написала обращения в надзорные органы.
Впрочем, медики не видят за собой вины, утверждая, что действовали правильно. Кроме того. по их словам, они спасли и саму мать девочки.
Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, СКР ведёт доследственную проверку.
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