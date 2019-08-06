Ачинск, Красноярский край, , 05:48 — REGNUM

В Красноярском крае будет организована охрана личного имущества граждан, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации в Ачинском районе. Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в краевом правительстве, соответствующее поручение региональному главку МВД дал губернатор Александр Усс.

Также полиция должна обеспечить беспрепятственное движение транспортных колонн, участвующих в ликвидации ЧС и эвакуации населения. Кроме того, сотрудникам полиции поручено обеспечить безопасность дорожного движения по федеральной автодороге р-255 от Ачинска до Красноярска.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском произошла чрезвычайная ситуация — пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной в 5 км от деревни Каменка Ачинского района. В результате 11 человек обратились за медпомощью, пятеро госпитализированы. В районе введён режим ЧС.

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