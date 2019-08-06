Аксубаевский район, , 05:43 — REGNUM

Министерство экологии и природных ресурсов Татарии после появления жалоб от жителей Аксубаевского района на вонь и «молочный» цвет местной реки проинспектировало местность, после чего источник загрязнения Малой Сульчи был ликвидирован. Аксубаевский маслодельный завод, претензии к которому и выражали местные жители, виня в ситуации, демонтировал сбросную трубу и пообещал запустить локальные очистные уже в декабре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что демонтаж осуществлён ещё в минувшие выходные, а за ходом работ следил глава Волжско-Камского территориального управления министерства Рафис Ахметзянов.

«При участии экологов часть выкопанной трубы отрезали и забетонировали, установив заглушку», — уточнили в ведомстве, добавив, что экологи на сегодня проводят анализ проб, после чего будет рассчитан ущерб и материалы дела уйдут в прокуратуру района.

Руководство предприятия заявило, что очистные сооружения локального типа запустят в декабре 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля местный житель обнародовал в соцсетях видеоролик о «молочной» реке, чем привлёк внимание к проблеме, которая, как оказалось, появляется не в первый раз. В соцсетях винили местный маслодельный завод, а в казанских СМИ и пабликах соцсетей появлялись комментарии от представителей предприятия, что у них всё хорошо. Рыбаки предлагали объединиться и начать борьбу с загрязнением реки. В дело вмешалась надзорная инстанция.