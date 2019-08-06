Ачинск, Красноярский край, , 05:38 — REGNUM

По последним данным минздрава Красноярского края, после ЧП под Ачинском 11 человек обратились за медицинской помощью. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в пресс-службе краевого правительства.

При этом пять человек госпитализированы.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошли пожар и взрывы в Ачинском районе Красноярского края — на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной в 5 км от деревни Каменка. В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация людей.

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