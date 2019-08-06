Ачинск, Красноярский край, , 05:22 — REGNUM

Пострадавшим жителям Ачинского района и города Ачинска предоставят адресную материальную помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщили ИА REGNUM 6 августа в региональном правительстве.

Главам Ачинского района и Ачинска поручено начать работу по оценке ущерба, нанесённого пожаром и взрывами. Уточняется, что прежде всего речь идёт о жилье и имуществе жителей, объектах транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры.

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Краевой минфин подготовит необходимые документы о выделении средств из резервного фонда регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа произошёл пожар и взрывы на складе боеприпасов в воинской части, расквартированной в 5 км от деревни Каменка Ачинского района. По последним данным, пострадали десять человек. В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация людей.

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