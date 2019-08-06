Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 04:50 — REGNUM
О прибытии на место ликвидации возгораний в Ачинском районе (Красноярский край) заместителя минобороны РФ Дмитрия Булгакова сообщили 6 августа в пресс-службе мэрии Ачинска.
Комментируя происходящее на месте ЧП, замминистра сказал:
«В первую очередь мы проводим оценку обстановки, организовали взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти, для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий».
Напомним, возгорание на складе боеприпасов близ Ачинска привело к взрывам. Пострадали десять человек.
В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация людей. В Красноярск уже прибыли две электрички с жителями Ачинска.
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