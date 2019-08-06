Ачинск, Красноярский край, , 04:50 — REGNUM

О прибытии на место ликвидации возгораний в Ачинском районе (Красноярский край) заместителя минобороны РФ Дмитрия Булгакова сообщили 6 августа в пресс-службе мэрии Ачинска.

Комментируя происходящее на месте ЧП, замминистра сказал:

«В первую очередь мы проводим оценку обстановки, организовали взаимодействие с МЧС, органами федеральной и муниципальной власти, для принятия решения о применении необходимых сил и средств для локализации и тушения возгорания, а также ликвидации его последствий».

Напомним, возгорание на складе боеприпасов близ Ачинска привело к взрывам. Пострадали десять человек.

В районе объявлен режим ЧС, идёт эвакуация людей. В Красноярск уже прибыли две электрички с жителями Ачинска.

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