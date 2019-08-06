Хабаровск, , 03:59 — REGNUM

В связи с угрозой подтоплений значительных территорий, режим чрезвычайной ситуации введён во всех районах Хабаровского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Росгидромета, высота гребня волны паводка в Хабаровске может составить более 6 метров. Пик волны придёт в город 12−14 августа. В 2013 году во время наводнения, уровень воды в Амуре превысил 9 метров. Также опасения вызывают паводковые явления в реке Сунгари, которые могут осложнить гидрологическую обстановку в Амуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске проводятся работы по укрепления и наращиванию заградительных дамб, так как по прогнозам, высота гребня паводка может превысить высоту имеющихся защитных сооружения, что может привести к подтоплению нескольких районов Хабаровска.