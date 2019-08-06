Москва, , 02:21 — REGNUM

На Московской кольцевой автодороге произошла массовая авария вечером 5 августа, сообщили ИА REGNUM очевидцы происшествия.

По их данным, столкнулись шесть транспортных средств, в том числе грузовая «Газель». Её кузов в ДТП, по наблюдениям очевидцев, буквально смяло. Авария произошла на 76-м километре МКАД, возле Химкинского моста, с внутренней стороны дороги.

По данным радиостанции «Говорит Москва», пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в столичном районе Восточное Измайлово.

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