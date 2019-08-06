Павловский район, , 02:00 — REGNUM

Квартира, приобретённая супругом главы Павловского межмуниципального отдела Управления Росреестра Нижегородской области три года назад по цене более 4 млн рублей, была изъята в доход государства, так как покупатель не смог подтвердить законность средств на её покупку. Стоимость приобретения существенно превысила трёхлетние доходы супружеской четы, поэтому судом иск прокурора об изъятии был удовлетворён. На сегодня недвижимое имущество изъяли в доход государства, решение исполнено, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру области.

Сделка была оформлена в 2016 году, а при очередной проверке доходов и расходов госслужащих и членов их семей надзорная инстанция обнаружила существенный разрыв между задекларированными доходами за три года и стоимостью приобретения. В ходе разбирательств были «опровергнуты доводы о законности источников средств на приобретение квартиры». Павловский городской прокурор подал иск об обращении взыскания на «квадратные метры», в октябре 2018 года он был удовлетворён. На сегодня решение суда исполнено — недвижимость отошла на баланс государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, схожий случай с изъятием квартиры, которая была приобретена, по мнению надзорного органа, на не трудовые доходы, произошёл в Арзамасе. Здесь у местного депутата решением суда от апреля 2018 года в доход государства была изъята квартира, стоимость которой существенно превысила доходы народного избранника за три последних года. Депутат на сегодня обжалует решение.

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