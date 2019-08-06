Новопокровский район, , 00:53 — REGNUM

Тело пятилетнего мальчика с колото-резанными ранениями в области грудной клетки найдены в квартире на улице Ватутина в Новопокровском районе (Краснодарский край), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Труп был обнаружен 5 августа 2019 г. Также в квартире найдены мёртвыми родители мальчика. В квартиру правоохранители зашли после того, как к ним обратился коллега отца семейства: мужчина не вышел на работу. На его теле также обнаружены колото-резаные раны.

Отмечается, что на теле женщины видны следы асфиксии. В СКР добавили:

«Кроме того, в жилище была обнаружена предсмертная записка, в которой, как полагает следствие, женщина указала место, в котором она хотела, чтобы была захоронена её семья».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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