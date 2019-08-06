Арский район, Татария, , 00:38 — REGNUM

В Арском районе недалеко от села Старые Турнали произошло столкновение двух легковых автомобилей, в котором один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.

По данным ведомства, авария произошла вечером 5 августа. Водитель легкового автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Renault Sandero. В результате столкновения девять человек пострадали, один из которых был госпитализирован.

Позднее пострадавший водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм, сообщает «Татар-информ». Пятеро взрослых и трое детей также продолжают получать медицинскую помощь в стационаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.