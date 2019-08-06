Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 00:00 — REGNUM
В Красноярском крае в Ачинском районе развернуты 16 пунктов временного размещения, который способны вместить 16,5 тыс. человек в связи с объявленной в городе Ачинске и ряде окрестных населенных пунктов частичной эвакуации из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В настоящее время подготовлены ПВР на 16,5 тыс. человек», — сообщили в МЧС.
Также в ведомстве отметили, что около 10 тыс. человек будут эвакуированы в Красноярск по железной дороге.
На территории Ачинского района уже введен режим ЧС.
Взрывы на складе боеприпасов продолжаются.