Ачинск, Красноярский край, , 00:00 — REGNUM

В Красноярском крае в Ачинском районе развернуты 16 пунктов временного размещения, который способны вместить 16,5 тыс. человек в связи с объявленной в городе Ачинске и ряде окрестных населенных пунктов частичной эвакуации из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В настоящее время подготовлены ПВР на 16,5 тыс. человек», — сообщили в МЧС.

Также в ведомстве отметили, что около 10 тыс. человек будут эвакуированы в Красноярск по железной дороге.

На территории Ачинского района уже введен режим ЧС.

Взрывы на складе боеприпасов продолжаются.