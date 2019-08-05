Вашингтон, , 23:57 — REGNUM

Число жертв расстрела в торговом центре в городе Эль-Пасо увеличилось до 22 человек, сообщает 5 августа пресс-служба местной полиции.

В больнице умер один из раненых.

«Ещё один пострадавший скончался. Общее число сейчас — 22», — сообщили полицейские.

Отмечается, что теперь общее число жертв двух массовых расстрелов дошло до 31 убитого и умершего от ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, убив на месте 20 человек и ранив ещё столько же. Позднее, 4 августа в Дейтоне произошёл аналогичный случай, когда огонь был открыт по прохожим на одной из улиц города. Погибли девять человек. Стрелявший был убит полицейскими.

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