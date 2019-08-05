Сухум, , 22:29 — REGNUM

Гражданин Российской Федерации скончался после купания в штормовом море в Абхазии. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

У берегов Абхазии бушевал четырехбальный шторм. Один российский турист из Москвы 1984 года рождения был обнаружен в море местными спасателями, которые вытащили мужчину из воды. По всей видимости, он потерял сознание во время плавания в шторм. Он был доставлен в городскую больницу, но спасти его так и не удалось.

В тот же день произошла ещё одна трагедия — утонул 19-летний местный житель. Он также полез купаться в штормовое море, и его накрыло трехметровой волной, а затем унесло от берега. Его искали с помощью вертолёта МЧС Абхазии, но так и не нашли.