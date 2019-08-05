Ачинск, Красноярский край, , 22:15 — REGNUM

В центральную районную больницу города Ачинска доставлен девятый пострадавший от пожара и взрывов на военном складе, сообщает 5 августа ТАСС.

По информации агентства, это сотрудник пожарной службы, пострадавший от воздействия взрывной волны.

Медики считают, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Напомним, местные власти начали эвакуацию порядка 11 тыс. человек, находящихся в зоне возможного поражения из-за взрывов на территории хранилища боеприпасов.

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