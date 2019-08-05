Ла-Пас, , 21:59 — REGNUM

По меньшей мере 14 человек погибли и ещё более 20 пострадали в результате падения автобуса с обрыва на западе Боливии, передаёт 5 августа Agencia Boliviana de Informacion.

Как сообщается, авария произошла накануне вечером в районе населённого пункта Чарасани, расположенного в департаменте Ла-Пас. По неустановленным пока причинам водитель не справился с управлением и автобус упал с высоты около 200 метров.

Сообщается, что автобус перевозил группу медиков, которые должны были участвовать в кампании по оказанию помощи жителям индейских деревень в муниципалителе Аполо.

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