Ачинск, Красноярский край, , 21:44 — REGNUM

В Ачинске более 500 человек размещены в пунктах эвакуации, сообщает 5 августа пресс-служба городской мэрии.

По информации местных властей, люди продолжают прибывать в пункты эвакуации из прилегающих к горящему военному складу районов.

«Больше всего эвакуированных людей размещено в лицее №1 — 159 человек. Также активно заполняются пункты в школе №18 — 104 человека, в детсад №46 — 116 человек. Люди продолжают пребывать», — указано в сообщении пресс-службы.

Муниципалитет Ачинска уточняет, что в городе организовано 10 пунктов эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края начался пожар на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В районе введён режим ЧС. Из четырех посёлков и с окраины Ачинска эвакуируют людей.

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