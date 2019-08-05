Волгоград, , 21:40 — REGNUM

Бывший глава Волгограда Евгений Ищенко обратился в региональное УФСБ с заявлением против Михаила Музраева. Экс-чиновник заявил о попытках давления на себя и должностных лиц администрации города со стороны занимавшего тогда должность заместителя прокурора Волгоградской области и сотрудников его аппарата.

Евгений Ищенко считает, что бывший руководитель СК по Волгоградской области сыграл негативную роль в судьбе многих людей и в целом всего Волгограда: по его заявлению, якобы были сфабрикованы уголовные дела под видом борьбы с коррупцией. Чиновник предложил всем, кто пострадал от действий Михаила Музраева, написать аналогичные заявления в ФСБ, сообщает ИА «Волга-Каспий». Отметим, что в отношении самого экс-мэра было возбуждено уголовное дело за злоупотребление и превышение должностных полномочий. Впоследствии преследование по этим статьям было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаила Музраева задержали 10 июня 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении на губернатора. Сейчас он находится в СИЗО Лефортофо.

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