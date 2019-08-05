Вашингтон, 5 августа 2019, 21:29 — REGNUM
Жертвами стрельбы в американских штатах Техас и Огайо, устроенной экстремистами 3 и 4 августа, стали уже 30 человек, сообщает 5 августа страница полиции города Эль-Пасо в Twitter.
По информации полицейских, в больнице от ранений скончался ещё один человек, пострадавший от действий экстремистов.
Напомним, общее количество раненых при стрельбе в Эль-Пасо и Дейтоне составляло 40 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в штате Техас мужчина расстрелял посетителей торгового центра в Эль-Пасо, убив 20 и ранив 40 человек. Позднее, 4 августа, в штате Огайо преступник устроил стрельбу по прохожим на улице города Дейтон и убил девять человек.
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