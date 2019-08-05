Владимир, , 21:27 — REGNUM

В городе Владимире 4 августа произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Завадского. Как сообщила пресс-служба МЧС, площадь пожара составила три квадратных метра.

Пожар ликвидировали 11 человек и четыре единицы техники. После тушения в квартире обнаружили тело женщины 1935 года рождения. Причины её смерти выясняются.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее, 3 августа, в поселке Приозерном Вязниковского района в многоквартирном доме взорвался бытовой газ и обрушились две стены. Пострадавших нет. Причиной утечки, которая и привела ко взрыва, специалисты считают незаконную врезку в газопровод.

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