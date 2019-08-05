Пермь, , 21:18 — REGNUM

В Перми вечером 5 августа опрокинулась на бок машина скорой помощи. Авария произошла в тот момент, когда медики спешили на вызов. Машина ехала с проблесковыми маячками и соответствующим звуковым сигналом, пишут местные СМИ.

Известно, что автомобиль ехал по улице Лебедева. Проезжая на красный свет светофора, машина столкнулась с автомобилем Nissan и оказалась отброшена к Mitsubishi.

Пострадали четыре человека. Среди них водитель, врач-реаниматолог, медсестра и медбрат.