Липецк, , 21:15 — REGNUM

В Липецке из-за прорыва трубы в районе дворца спорта «Звёздный» 5 августа без воды остались жители трёх улиц. Об этом сообщила пресс-служба «Липецкой городской энергетической компании».

Предположительная причина аварии — износ трубопровода. Рабочие сняли тротуарную плитку, перекрыли течь и приступили к раскопкам. Как сообщил исполняющий обязанности замдиректора по водоснабжению ЛГЭК Руслан Фролов, на участке, где произошла авария, проходят два магистральных водовода — 1978 года и 1960 года постройки.

Из-за аварии без воды остались районы улиц Гагарина, Терешковой и Космонавтов. Воду для местных жителей привозят на улицу Плеханова, к ДС «Звёздный» и по заявкам.