Котельники, Московская область, , 21:06 — REGNUM

В подмосковных Котельниках проводится эвакуация торгового центра МЕГА — Белая Дача. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По громкой связи всех посетителей торгового центра просят покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние.

Причина эвакуации не называется.

Напомним, что МЕГА — Белая дача — это один из самых крупных торговых центров в Европе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России регулярно поступают анонимные сообщения о минировании того или иного места массового скопления людей, в частности, торговых центров и транспортных узлов.