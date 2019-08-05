Котельники, Московская область, 5 августа 2019, 21:06 — REGNUM
В подмосковных Котельниках проводится эвакуация торгового центра МЕГА — Белая Дача. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По громкой связи всех посетителей торгового центра просят покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние.
Причина эвакуации не называется.
Напомним, что МЕГА — Белая дача — это один из самых крупных торговых центров в Европе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России регулярно поступают анонимные сообщения о минировании того или иного места массового скопления людей, в частности, торговых центров и транспортных узлов.